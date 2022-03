Calciomercato Juventus, Sarri ha detto sì | Effetto domino deluxe

Calciomercato Juventus, l’allenatore toscano si sarebbe convinto e avrebbe acconsentito ad una sua cessione. Ecco cosa succede adesso.

Un sacrificio necessario. O meglio, così lo interpretano gli addetti ai lavori nella Capitale. Necessario per poter finalmente dare il via al la tanto attesa “rivoluzione” della rosa biancoceleste e soddisfare le richieste di Maurizio Sarri, costruendo finalmente una squadra che si possa adattare alle sue idee di gioco. Si profilano cambiamenti importanti in casa Lazio, come sostiene il quotidiano romano Il Messaggero. A partire dalla probabile cessione di uno dei suoi titolari indiscussi, Sergej Milinkovic-Savic.

Questa potrebbe essere infatti l’ultima stagione del centrocampista serbo in riva al Tevere. Dall’estate 2015 a Roma, quando il direttore sportivo Igli Tare riuscì a soffiarlo in extremis alla Fiorentina, per lui sembra arrivato il momento di cambiare aria. Vuole un club che possa consentigli di esibirsi ogni anno su palcoscenici importanti come quello della Champions League. Milinkovic-Savic ha raggiunto ormai la giusta maturità per approdare in un top club, italiano o straniero, e dare dunque una svolta alla sua carriera.

Calciomercato Juventus, il Psg punta Milinkovic-Savic: addio a Pogba?

Secondo quanto riporta il quotidiano capitolino, Sarri avrebbe dato l’ok ad una sua cessione a giugno. Un addio doloroso, ma che consentirebbe alla Lazio di acquistare almeno sei giocatori che il tecnico toscano avrebbe suggerito ai dirigenti biancocelesti. Alla finestra ovviamente ci sono Juventus e Inter, pronte a dar vita ad un appassionante derby di mercato. Ma non può essere esclusa la pista estera. Sulle sue tracce c’è il Psg, che ha la necessità di ricostruire il centrocampo dopo il tremendo flop in Champions con il Real.

In ogni caso una buona notizia per i bianconeri: se i parigini si fiondassero su Milinkovic, infatti, potrebbero abbandonare l’obiettivo Pogba, grande sogno della Signora.