Dybala-Juventus, frattura insanabile e addio: “È stato già bloccato”

Dybala potrebbe lasciare la Juventus, ormai il destino della Joya sembra sempre più lontano da Torino, ecco dove potrebbe andare.

Un tormentone che è stato protagonista degli ultimi mesi di mercato in casa bianconera ma entro la prossima settimana si avrà un verdetto. Secondo Momblano, il calciatore argentino avrebbe anche già scelto la prossima squadra. Una notizia che sarebbe una doppia beffa per tutti i tifosi della Juventus.

Dybala infatti potrebbe diventare un nuovo giocatore dell’Inter e stando a Momblano, Marotta l’avrebbe già bloccato. Come dicevamo poc’anzi, una vera e propria doppia beffa per tutti i supporter bianconeri.

Dybala saluta la Juventus | “Marotta l’ha già bloccato”

Stando infatti all’indiscrezione, l’ex ds bianconero, ora ad dell’Inter avrebbe già trovato l’accordo per annunciare Dybala come prossimo attaccante nerazzurro. Una beffa per i tanti tifosi che sperano, ancora, fino all’ultimo nel rinnovo della Joya. Ma ormai i dialoghi tra l’entourage e la dirigenza bianconera sembrano non aver trovato un punto d’accordo.

Dunque un esito che sembra, salvo clamorosi ripensamenti, scontato. Dybala lascerà la Juventus a parametro zero e potrebbe proprio scegliere, come prossima squadra, la rivale numero uno tra le big, l’Inter di Zhang. Un addio amaro che arriverebbe dopo una stagione certamente non fortuna tra infortuni e eliminazione prematura in Champions League, il futuro della Joya sembra voltare pagina ma continuando, proprio, in Serie A. Staremo a vedere cosa succederà entro l’inizio della prossima settimana dove si avrà un punto più certificato sull’accaduto.