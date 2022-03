Calciomercato Juventus, prossima squadra di Dybala: fissato l’incontro

Calciomercato Juventus, tanti i club che vorrebbero mettere le mani sul fantasista argentino: ma c’è già un’importante novità.

E adesso non rimane che capire quale sarà la sua prossima destinazione. Non Torino, certamente. Perché dopo sette lunghe stagioni le strade di Paulo Dybala e quelle della Juventus si separeranno. Una notizia che ha spiazzato un po’ tutti i tifosi bianconeri, ai quali ora spetterà il difficile compito di metabolizzare l’addio (per certi versi annunciato) di uno dei loro idoli indiscussi degli ultimi anni. Coccolato, idolatrato, amato come ogni numero dieci che si rispetti. Una storia d’amore intensa, quella con il fantasista argentino.

La telenovela riguardo al suo rinnovo di contratto è finalmente terminata. Oggi pomeriggio, durante l’atteso incontro la società e l’agente Jorge Antun in programma da settimane, si è consumata la rottura definitiva. Nessuna intesa. Dybala si libererà a zero la prossima estate. A ventotto anni, dopo innumerevoli gol e vittorie in bianconero, porterà il suo sconfinato talento altrove. Dallo scorso gennaio è libero di accordarsi con un altro club ma per oltre due mesi c’ha sperato fino alla fine di trovare un accordo in extremis con la Juventus. Che però non è arrivato.

Calciomercato Juventus, incontro imminente per il futuro di Dybala

In queste settimane si è tanto discusso dell’Inter, di un inserimento last minute di uno dei suoi mentori, Beppe Marotta. Il pressing dell’ex direttore sportivo della Juventus, oggi a Milano sponda nerazzurra, c’è stato eccome. E non è affatto da escludere che la sua prossima fermata possa essere proprio Appiano Gentile. Nel frattempo, arrivano importanti conferme dell’interesse del club di proprietà di Suning.

🚨Paulo Dybala y Juventus no llegaron a un acuerdo y, tal lo adelantado en enero, está todo dado para que el futbolista se marche libre a mitad de año.

*️⃣Varios clubes han preguntado por él, entre ellos el Inter, con el cual habrá un encuentro en los próximos días. https://t.co/YV4ZcStYoi — César Luis Merlo (@CLMerlo) March 21, 2022

Che, tuttavia, non è l’unico a volere mettere le mani su Dybala. Nei prossimi giorni, in ogni caso, “avrà luogo un incontro”, come ha svelato pochi minuti fa sul suo profilo Twitter il giornalista di TyC Sports Cesar Luis Merlo, da sempre attento alle vicende della “Joya”.