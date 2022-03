La Juventus rompe gli indugi: prezzo fissato per il super colpo

Calciomercato Juventus, i bianconeri sono ad un bivio: il prezzo per il super colpo è stato fissato. Le ultime da “Sportitalia”.

Questa giornata “rischia” seriamente di orientare in maniera forse decisiva mosse e strategie della prossima campagna acquisti, creando le premesse per un effetto domino da capogiro. Il mancato rinnovo di Paulo Dybala – per la complessità delle dinamiche e degli intrecci che evidentemente intrattiene – è la classica goccia che fa traboccare il vaso, attraverso la quale apparecchiare la tavola a trattative fino a questo punto soltanto ventilate, ma mai approfondite.

E così, oltre a capire quale sarà la prossima squadra nella quale militerà la “Joya”, è partito già il suo toto sostituti, e non potrebbe essere altrimenti. Quasi sicuramente Cherubini & company hanno individuato da tempo la traccia maestra da seguire. I contatti intrattenuti dal management bianconero e l’entourage di Nicolò Zaniolo non possono essere trascurati, al punto che, stando a quanto riferito da Sportitalia, l’esterno giallorosso sarebbe uno dei profili più gettonati, per il quale la Juve avrebbe intensificato il pressing.

Calciomercato Juventus, assalto a Zaniolo: la Roma non ha dubbi

La Roma – dal canto suo – pur non considerando incedibile Zaniolo, al quale non è stata ancora presentata un’offerta concreta per il rinnovo, non ha alcuna intenzione di svendere il proprio gioiello, che valuta circa 40 milioni di euro. Non un centesimo in meno. La Juve – che in queste ore ha alzato il forcing – è avvisata: le richieste avanzate da Tiago Pinto sono chiare, in quella che ha tutta l’aria di configurarsi come una partita a scacchi che catalizzerà l’attenzione mediatica per molte settimane. Sullo sfondo restano le candidature di Raspadori, Ziyech e Pulisic: i fuochi d’artificio sono già cominciati.