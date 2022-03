Calciomercato Juventus, Dybala alza il telefono | Inter gelata

Calciomercato Juventus, nuova pista all’orizzonte nel futuro di Paulo Dybala: scacco matto all’Inter. Cosa sta succedendo.

La telenovela Dybala ha finalmente vissuto l’epilogo finale, con la Juventus che ha deciso di non rinnovare contratto della “Joya” in scadenza nel 2022. A questo punto, si è aperto il toto nomi in merito alla prossima destinazione dell’attuale numero 10 bianconero.

Uno dei club più vigili è l’Inter, con Marotta che da tempo è un grande estimatore dell’ex Palermo: i nerazzurri per il momento non hanno mosso passi concreti, ma si tratta di una pista da monitorare con estrema attenzione, anche perché direttamente ricollegabile al futuro di Alexis Sanchez. Qualora non si dovessero creare i presupposti per una partenza del cileno, un eventuale assalto allo svincolato di lusso sarebbe molto difficile da realizzare. Sondaggi esplorativi sono stati effettuati anche dall’Atletico Madrid e dal Barcellona: una richiesta di informazioni e nulla più. Nessuna di queste piste è entrata nel vivo, il che testimonia in modo piuttosto inequivocabile il fatto che la priorità di Dybala quella di continuare la sua esperienza all’ombra della Mole.

Calciomercato Juventus, il Psg nel futuro di Dybala?

Secondo quanto riferito da footmercato.net, potrebbe stagliarsi anche un’altra ipotesi all’orizzonte. Come evidenziato d’Oltralpe, infatti, Dybala avrebbe già preso alcune informazioni dal suo entourage sul Psg: l’attaccante ha sempre goduto della stima di Leonardo, che non a caso già tre anni fa lo aveva praticamente bloccato. All’epoca il trasferimento non si concretizzò, ma chiaramente lo scenario è ora mutato dal rapido precipitare degli eventi che hanno visto protagonista l’argentino e il management bianconero. Non è ancora nata una trattativa tra il Psg e Dybala: tuttavia, la volontà dell’argentino potrebbe cambiare le carte in tavola.