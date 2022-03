Juventus spalle al muro: l’irruzione di Guardiola è un fulmine a ciel sereno

La Juventus ora più che mai è chiamata a pianificare il suo futuro, cercando di costruire una squadra vincente per la prossima stagione.

Non è solo il calciomercato la missione principale della dirigenza bianconera, che sta facendo delle scelte importanti come quella fatta relativamente a Paulo Dybala. Non verrà presentata alcuna offerta di rinnovo al numero dieci, che dunque sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero al termine di questa stagione. La Juventus ha fatto la sua valutazione e ora è logico che dovrà cercare nuove per mister Allegri.

Ci sono altri quattro giocatori che devono trattare il loro rinnovo e c’è attesa per capire chi tra Cuadrado, De Sciglio, Bernardeschi e Perin metterà nero su bianco e rimarrà a Torino. In ogni caso in estate ci saranno diversi movimenti in entrata e in uscita in casa bianconera. Con i tifosi che sognano adesso un colpo ad effetto.

Calciomercato Juventus, per Pogba c’è anche il City

Il nome del grande sogno della tifoseria della Juventus è ormai noto, è quello di Paul Pogba. In tanti lo vorrebbero rivedere in campo con la maglia bianconera. Il calciatore francese si libererà a costo zero dallo United a fine stagione, salvo un accordo in extremis con lo United. E il “Mirror” inserisce tra le possibili destinazioni del centrocampista anche la squadra di Allegri, anche se l’ingaggio è alto e la concorrenza tanta. Se per il Chelsea come sua possibile futura destinazione ora sembra esserci qualche dubbio in più, il Psg e il Real Madrid continuano ad essere molto interessate a lui. E poi c’è anche il Manchester City di Pep Guardiola come nuova pista. I citizens hanno importanti possibilità economiche e anche loro sarebbero sulle tracce di Pogba, pronti ad approfittare dell’opportunità di ingaggiarlo a parametro zero.