Ultim’ora Juventus-Inter: tegola per Inzaghi | Nuovo positivo al Covid

Ultim’ora Juventus-Inter, tegola per Simone Inzaghi: c’è un altro positivo dentro la rosa dei nerazzurri. Un focolaio che si potrebbe allargare

Un focolaio che si potrebbe allargare nei prossimi giorni e che potrebbe sicuramente mettere nei guai Simone Inzaghi. Alla ripresa ci sarà un Juventus-Inter fondamentale per la classifica e il tecnico nerazzurro non ha iniziato bene la fase d’avvicinamento alla partita. Sì, perché dopo Lautaro Martinez, un altro giocatore è risultato positivo al coronavirus.

Si tratta di Matias Vecino, centrocampista che era già in ritiro con l’Uruguay, che non prenderà parte alle partite della propria nazionale. Il commissario tecnico Diego Alonso infatti ha chiamato già Fabricio Diaz, capitano della nazionale Under20 della Celeste. Insomma, come detto, un focolaio che si potrebbe allargare nello spazio di poco tempo e che sicuramente mette in apprensione Simone Inzaghi.

Ultim’ora Juventus-Inter, altra tegola per Inzaghi

C’è da dire però che alla gara in programma all’Allianz Stadium mancano ancora due settimane – poco meno – e quindi il tempo affinché entrambi i giocatori si negativizzano c’è. Ma sicuramente un poco di timore in casa nerazzurra rimane soprattutto per quello che potrebbero essere i prossimi accertamenti che verranno fatti da qui ai giorni a seguire, che potrebbero senza dubbio riscontrare altre positività dentro il gruppo squadra nerazzurro.