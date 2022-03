Calciomercato Juventus, incontro per Pogba: spunta la data

Calciomercato Juventus, Pogba sempre nel mirino dei bianconeri: l’incontro che sblocca tutto.

L’opera di rinnovamento del centrocampo della Juventus passa attraverso l’acquisto di pedine funzionali soprattutto in mediana.

Sono diversi i profili monitorati con attenzione dal management bianconero: oltre a Jorginho, Gravenberch e Milinkovic Savic, è ritornato in auge anche il profilo di Paul Pogba, con il francese che ha espresso a chiare lettere l’intenzione di cambiare aria, dopo l’esperienza tutt’altro che esultante allo United.

Cherubini monitora con molta attenzione l’evolvere della situazione, pronto a sferrare l’assalto decisivo nel caso in cui si creassero i presupposti giusti. Per la mezzala francese – attenzionato anche dal Psg e dal Bayern Monaco – secondo quanto riferito da Rudy Galetti sarebbe in programma un summit con Raiola nei prossimi giorni. Un vero e proprio blitz, che testimonia in maniera inequivocabile la volontà della Juve di stringere i tempi e provare a riportare in Italia il “Polpo”, usufruendo del Decreto Crescita. Trattativa che si preannuncia comunque tutt’altro che agevole, nella quale sarà fondamentale la volontà del diretto interessato, che evidentemente dovrà rivedere le sue pretese contrattuali per “sposare” la causa della Vecchia Signora.