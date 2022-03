Calciomercato Juventus, flop totale e polemiche feroci: l’addio è più vicino

Calciomercato Juventus, flop totale e polemiche feroci. Adesso l’addio sembra davvero più vicino. Ecco quello che potrebbe succedere

Nessuno si aspettava un’eliminazione dal Mondiale dall’Italia. O almeno, nessuno se l’aspettava ieri sera contro la Macedonia del Nord che ha sbancato Palermo con un gol oltre il novantesimo che ha messo la parola fine al sogno azzurro. Un disastro totale per il calcio italiano, che non parteciperà per la seconda volta di fila alla massima competizione per nazionali.

Le polemiche in questo momento sono feroci. E anche giuste a dire il vero. Perché realmente non si può pensare di essere buttati fuori da una squadra che nell’arco della partita si è sempre messa dietro la linea della palla. Sì, ok, l’Italia è stata sfortunata. Ma intanto i macedoni se ne vanno in Portogallo e gli azzurri invece dovranno volare in Turchia per giocare una partita che forse è quella più scandalosa della storia. Una finalina tra deluse che evidentemente sarà per pochi intimi. Il flop di ieri comunque potrebbe anche far prendere una decisione importante al capitano della Juventus Giorgio Chiellini. Vediamo infatti quali potrebbero essere gli sviluppi.

Calciomercato Juventus, Chiellini dice addio?

Sul fatto che dica addio alla Nazionale non ci sono dubbi: probabilmente, anzi sicuramente Giorgio lascerà la maglia azzurra dopo martedì, se mai volasse in Turchia. E adesso il pensiero si sposta alla maglia bianconera, visto che il rinnovo fino al 2023 era stato appunto siglato in vista del Mondiale in Qatar previsto nel prossimo inverno. Che Chiello non prende la decisione di salutare in anticipo e passare con un anno prima rispetto al previsto dietro la scrivania?

Non conosciamo ovviamente i pensieri del difensore che, però, potrebbe anche optare per questa soluzione, concludendo così la propria carriera. Un pensiero lo farà, forse. E forse la voglia di stare dentro al gruppo per un’altra stagione potrebbe avere il sopravvento. Vedremo.