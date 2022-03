Calciomercato Juventus, doccia gelata in diretta: “Ottimismo Bayern” per il super colpo

Calciomercato Juventus, il giornalista tedesco si è espresso sulla trattativa che potrebbe portare in Baviera il centrocampista.

Che il Bayern Monaco avesse intenzioni serie lo avevamo detto già in tempi non sospetti. Così le premesse lasciavano intendere che avrebbe fatto di tutto per mettere i bastoni tra le ruote alla Juventus ed alle altre big europee, in questa caccia al centrocampista perfetto.

La società bavarese si è impegnata così tanto che pare sia ad un passo dallo spuntarla una volta per tutte, con buona pace della dirigenza bianconera e dei sostenitori della Vecchia Signora. Tra le tante società che avevano messo gli occhi su Ryan Gravenberch, la favorita è lei. Ora più che mai. La conferma, ancora indiretta, è arrivata durante il podcast “Bayern-Insider”, per voce del giornalista della Bild Christian Folk, attento conoscitore delle dinamiche del club che domina la Bundesliga da quasi un decennio. Sarebbe stato lui, con una frase secca, a lasciare intendere che il Bayern – attualmente in testa al campionato tedesco – e il giovane centrocampista dell’Ajax siano vicini ad un accordo.

Calciomercato Juventus, affare in dirittura d’arrivo: Gravenberch va da Nagelsmann

“Il Bayern Monaco – ha detto – è molto, molto ottimista riguardo la possibilità di ottenere Ryan Gravenberch dall’Ajax”. L’affare sembra insomma ormai fatto. Ed era quasi scontato che la squadra allenata da Nagelsmann avrebbe avuto la meglio sugli altri club interessati, visto che si vociferava già da tempo di quanto la società bavarese fosse disposta a mettere sul piatto per portare dalla sua parte questo talento.

Il Bayern si è detto sin da subito disposto a sborsare quaranta milioni di euro, pur di strapparlo alla concorrenza. Una somma che comunque è tutto sommato ragionevole, se pensiamo che Gravenberch sta migliorando esponenzialmente. E che ha tutte le skills necessarie per diventare un giocatore completo e versatile.