Juventus, il Dybala-bis scuote il mercato | Pugno duro di Arrivabene

Calciomercato Juventus, il rischio che si presenti un Dybala bis è sempre più concreto: la svolta è ormai dietro l’angolo.

Sono ore frenetiche in casa Juventus, con il club bianconero che ha da poco annunciato la decisione di non rinnovare il contratto a Paulo Dybala: la “Joya”, dunque, dopo un lungo tira e molla, sarà libero di trovare un accordo con qualsiasi altri squadra.

Cherubini & company, però, dovranno sciogliere gli altri nodi contrattuali. Se le situazioni concernenti Cuadrado e Perin – benché non ancora chiusi – sembrino piuttosto definite, maggiori dubbi aleggiano sul futuro di Federico Bernardeschi. A dispetto degli ottimi rapporti con l’entourage del calciatore, con il quale sono state imbastite diverse trattative nell’ultimo periodo, la fumata bianca ora come ora sembra essere piuttosto lontana. L’ex Fiorentina chiede che la società gli corrisponda un contratto molto lungo, grossomodo alle stesse cifre che percepisce attualmente. Di diverso avviso è la Juventus che, stando a quanto riferito da “La Gazzetta dello Sport”, potrebbe mettere in campo la strategia adottata sul fronte Dybala.

Calciomercato Juventus, il rinnovo di Bernardeschi può saltare

Come evidenziato dalla Rosea, infatti, il management bianconero – dopo aver procrastinato l’incontro finale per suggellare il tutto – sarebbe intenzionato a non proporre nessun tipo di offerta al calciatore, riproponendo quanto accorso sul fronte Dybala, oppure mettere sul piatto un’offerta estremamente al ribasso. Il calciatore – rivalutato da Allegri, che lo ha impiegato in 28 circostanze in questa stagione – è tranquillo, e spera di concludere un’annata nelle quale comunque si è rimesso in discussione, tornando al goal e fornendo assist preziosi. La resa dei conti, però, è sempre più vicina, e la sensazione è che – salvo improvvisi dietrofront – le parti difficilmente potranno trovare la quadra.