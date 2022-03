Calciomercato Juventus, nuovo trequartista dall’Olanda: irruzione lampo

Calciomercato Juventus, lavori in corso in casa bianconera per migliorare la mediana: il nuovo colpo arriva dall’Olanda.

La nuova squadra a disposizione di Max Allegri per la prossima stagione sta cominciando a prendere forma; o meglio, le linee guida lungo le quali saranno orientate le prossime mosse sono state già delineate dal brulicare dei nomi che si stanno rincorrendo in queste frenetiche ore.

E così, oltre all’attacco – che andrà inevitabilmente rinforzato, alla luce dell’addio certo di Dybala, e della partenza (probabile) di almeno uno tra Kean e Morata – grandi manovre si aspettano anche a centrocampo, reparto che da tanto tempo sta deludendo le attese, incapace di assumersi con decisione e consapevolezza le proprie responsabilità. Quasi sicuramente saranno due i colpi che si metterà a segno per puntellare il centrocampo: un regista – il nome più gettonato in queste ore è quello di Jorginho – ed una mezzala fisica (Pogba o Milinkovic in cima alla lista dei desideri). Ma i fari degli scout bianconeri in queste ore illuminano anche il campionato olandese.

Calciomercato Juventus, nuova idea dal Feyenoord: Cherubini in azione

Secondo quanto riportato dal giornalista de “La Gazzetta dello Sport” Giovanni Albanese, infatti, nei radar della “Vecchia Signora” non ci sarebbe soltanto Gravenberch, ma anche Orkun Kokcu. Il turco classe ‘2000 nativo di Harlem è autore di una stagione assolutamente esaltante in forza al Feyenoord, avendo messo a referto già 7 reti ed 8 assist in un’annata che sta incensando le spiccate doti in propulsione offensiva del talento cresciuto nel vivaio del Groningen. Legato ai bianco-rossi da un contratto in scadenza nel 2025, il trequartista è valutato poco più di 15 milioni di euro: cifre che non spaventano la Juventus, che monitora l’evolvere della situazione con estrema attenzione.