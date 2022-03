Calciomercato Juventus, clamoroso Pogba: intreccio da brividi

C’è grande curiosità tra i tifosi bianconeri per conoscere quali saranno le strategie della Juventus in vista del prossimo calciomercato estivo.

Una cosa sembra certa, ci saranno grandi novità in attacco dopo la decisione di non rinnovare l’accordo con Paulo Dybala, che dunque sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero alla fine della stagione. E’ scontato dire che i tifosi si aspettano grandi colpi: solo in questo modo si potrà pensare ad una Juventus competitiva in Italia e in Europa.

La dirigenza avrà senz’altro già stilato una lista di possibili obiettivi in vista dell’estate. Allegri aspetta rinforzi in tutti i reparti e la missione sarà anche quella di ringiovanire l’organico per aprire un nuovo ciclo vincente. Bisognerà però tenere sempre d’occhio il bilancio, quindi è logico che ci saranno anche delle altre partenze per non appesantire troppo il monte ingaggi. C’è però un grande nome che stuzzica la fantasia dei tifosi e per il quale si potrebbe pensare ad uno sforzo economico: Paul Pogba.

Calciomercato Juventus, Aston Villa e Newcastle piombano su Pogba

Il campione francese ormai sembra destinato a lasciare a fine stagione il Manchester United. Il contratto è in scadenza e non pare esserci l’intenzione di rinnovarlo. Per la Juventus il grande freno di un possibile ritorno consiste nell’alto ingaggio del centrocampista. Ma non solo, perché man mano che ci si avvicina alla fine della stagione la concorrenza aumenta in modo esponenziale. In Inghilterra il “Sun” sottolinea come oltre al solito Psg ci sono due squadre della Premier League pronte a farsi avanti per ingaggiare il gioiello transalpino a parametro zero, vale a dire Aston Villa e Newcastle. Unica buona notizia per la Juventus potrebbe essere il fatto che l’Aston Villa, in caso di ingaggio di Pogba, potrebbe cedere Douglas Luiz che rimane una pista per rinforzare i bianconeri.