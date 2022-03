Calciomercato Juventus, un turco per Allegri | Ufficiale: agente allo scoperto

Calciomercato Juventus, il centrocampista ventunenne che sta esplodendo in Olanda fa gola a diversi club europei.

Sei gol e otto assist in 28 partite. Questi numeri niente male sintetizzano alla perfezione l’operato di Orkun Kokcu, il classe 2000 del Feyenoord che in Eredivisie sta facendo faville. Calamitando su di sé, per ovvie ragioni, l’interesse di numerosi club.

Avere uno come lui a centrocampo potrebbe far comodo a tutti. In particolare alla Juventus, ancora una volta alle prese con qualche problemino di troppo in quella zona che è giunto, forse, il momento di colmare. Ed è per questo motivo che la dirigenza bianconera ha messo gli occhi su questo giovane talento, che pare non disdegnare le attenzioni che la Vecchia Signora sembra intenzionata a riservargli. Lo confermano le dichiarazioni che il suo agente, nonché padre, Halis Kokcu, ha rilasciato qualche minuto fa a Calciomercato.it

Calciomercato Juventus, l’agente di Kokcu: “Gli piace molto l’Italia”

Parole che fanno ben sperare e intuire che al centrocampista piaccia l’idea di trasferirsi in Italia e di giocare in Serie A. “Interesse della Juventus? Al momento posso dire solamente che a Orkun piace l’Italia”. Non sarà una conferma palese, magari, ma sotto sotto ha tutta l’aria di esserlo. Ma quanto costerebbe investire di lui? Calciomercato.it fa sapere che il Feyenoord avrebbe chiesto per Kokcu una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

Una spesa che la Juventus potrebbe permettersi senza troppi problemi, ora come ora, sempre a patto che qualcuno non arrivi prima. Sulle tracce del turco c’anche la Roma, ma non solo. E forse è meglio affrettarsi.