Buffon “tradisce” la Juventus: la chiamata dell’ex per l’erede di Supergigi

Buffon “tradisce” la Juventus, il giovane portiere è finito nel mirino di diverse società di Serie A: ecco dove potrebbe essere il suo futuro.

Maurizio Sarri ha legato la sua permanenza alla Lazio ad una campagna acquisti degna di questo nome. La rosa attuale ha in gran parte deluso le aspettative del tecnico toscano, soprattutto per quanto riguarda il reparto arretrato. L’ex allenatore bianconero vuole che nel prossimo mercato estivo la società intervenga in maniera decisa per sistemare una difesa che quest’anno fa acqua un po’ da tutte le parti. Compreso il portiere, visto che né Reina né Strakosha stanno offrendo le giuste garanzie.

E nel mirino biancoceleste pare sia finito uno dei portieri in questo momento “più futuribili” di tutto il calcio italiano, Marco Carnesecchi. Classe 2000, di proprietà dell’Atalanta, sta facendo parlare di sé per via dell’ottima stagione con la maglia della Cremonese, società a cui i bergamaschi un anno fa l’hanno ceduto in prestito. L’estremo difensore grigiorosso è uno degli indiscussi protagonisti della superlativa annata della squadra lombarda guidata da Fabio Pecchia che aspira al salto di categoria.

Calciomercato Juventus, Buffon “consiglia” Carnesecchi a Sarri

Tra le squadre che sono interessate a Carnesecchi c’è ovviamente anche la Lazio. Non sarà facile convincere l’Atalanta ma il club biancoceleste farà un tentativo per assicurarsi il giovane portiere. Per Sarri rappresenta dunque il primo tassello di una probabile ricostruzione e per avere ulteriori rassicurazioni avrebbe chiamato nientemeno che Gigi Buffon, oggi in B al Parma, per chiedere informazioni sul ragazzo.

La “recensione” di Supergigi, secondo quanto riporta il “Messaggero”, sarebbe stata più che positiva. L’Atalanta chiede dieci milioni di euro per liberarlo, una cifra a cui potrebbe facilmente arrivare anche la stessa Juventus.