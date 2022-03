Calciomercato Juventus, spunta la data per il doppio colpo da sballo. Le idee non sono cambiate in casa bianconera. Si attende solo il via libera

Le idee non sono cambiate in casa bianconera. Si attende solamente il via libera per poter affondare il colpo decisivo, anzi il doppio colpo, quello che potrebbe regalare a Massimiliano Allegri due elementi che farebbero proprio comodo all’allenatore livornese.

Nell’opera del restyling che la Juve sta mettendo in atto, e soprattutto di un ritorno al made in Italy, Cherubini – secondo quanto riportato da TuttoSport in edicola questa mattina – conferma l’interesse sia per Emerson Palmieri che per Jorginho. Il primo non rientrerà ai Blues nemmeno dal prestito al Lione, visto che il suo contratto scade alla fine del prossimo mese di giugno; il secondo sta cercando una via d’uscita per tornare in Serie A: il suo accordo invece è di ancora un altro anno. Ma la sensazione è che possa salutare molto presto.

Calciomercato Juventus, doppio colpo Cherubini

Insomma, la data fissata è quella del cambio di proprietà del Chelsea. Abramovich ha dovuto mettere in vendita il club e adesso, la fondazione che gestisce i Blues campioni d’Europa e del Mondo, sta cercando il miglior acquirente per regalare, innanzitutto, maggiore stabilità alla squadra in un finale di stagione che può ancora regalare tanto. Ma appena le cose sotto l’aspetto societario saranno più chiare, ci saranno da fare i conti con quei calciatori che hanno deciso che il loro tempo in Premier League è finito.

Due di questi sono sicuramente Emerson e Jorginho: la Juve aspetta solamente il momento decisivo per piazzare il doppio innesto.