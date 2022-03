Calciomercato Juventus, caos totale: annuncio ufficiale del presidente

Calciomercato Juventus, sull’esterno si è espresso direttamente il presidente. Adesso le sue possibilità di rimanere si complicano.

Calciomercato Juventus, le possibilità di rivedere Dembele al Barcellona sono ormai sempre di più compromesse. Lo annuncia direttamente il presidente del Barcellona, Joan Laporta, che in un’intervista a MD ha parlato delle possibilità del rinnovo del francese.

Proprio in un’intervista rilasciata a ‘Mundo Deportivo’, il presidente blaugrana ha parlato del futuro di Demebele ormai sempre più lontano da Barcellona. Andiamo quindi a scoprire cosa ha detto esattamente.

Calciomercato Juventus, rinnovo bloccato | “Non abbiamo notizie”

Stando proprio alle parole del presidente Joan Laporta, il futuro di Dembele è tutt’altro che deciso, anzi, il rinnovo non è ancora arrivato e siamo – ormai – ad aprile. Ecco le parole rilasciate dal presidente in esclusiva a ‘Mundo Deportivo’:

“al momento, per i nostri scopi, non abbiamo notizie che voglia continuare. Non so se il suo rappresentante è stato in contatto, ma credo di no perché lo saprebbe“.

Un futuro, quindi, tutt’altro che deciso. E adesso potrebbe subentrare la Juventus, da sempre, molto interessata al profilo. Dembele per caratteristiche tecniche sarebbe ideale negli undici di Allegri. La sua grande esperienza internazionale e l’ancora giovane età sono anche fattori da considerare fondamentali in questo nuovo progetto bianconero sempre più indirizzato verso giovani già collaudati. Dembele quindi potrebbe diventare un nome davvero importante, soprattutto se dovesse confermarsi, come sembra, la sua impossibilità nel rinnovare il proprio contratto con gli spagnoli.