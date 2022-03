Calciomercato Juventus, Dybala adesso deve scegliere la nuova squadra, ecco tutte le possibili offerte e cosa sta succedendo.

Calciomercato Juventus, per il futuro della Joya si è parlato a lungo di una possibile soluzione spagnola ma anche della possibilità di vederlo, incredibilmente, all’Inter. Ma l’ultima indiscrezione lanciata da ‘Calciomercato.it’ sbalordisce tutti.

Il futuro della Joya è tutt’altro che deciso, anzi, nell’esclusiva di ‘Calciomercato.it’ risulta, invece, che l’argentino non abbia offerte concrete. Cesar Luis Merlo, giornalista di ‘Tyc Sport’ ne ha parlato con ‘Calciomercato.it dando delle importanti novità sul futuro della Joya.

Calciomercato Juventus, futuro Dybala | “Vuole un club simile alla Juventus”

Andiamo quindi ad analizzare in dettaglio le parole rilasciate dal giornalista Cesar Luis Merlo:

“Qui in Argentina non si parla molto della situazione di Dybala perché visto che non è mai diventato una figura importante per la Nazionale, non si presta molta attenzione a lui. Noi giornalisti riconosciamo che sta facendo una carriera importante in Europa, però ai tifosi non interessa molto e per questo non se ne parla tanto nei media. Lui vuole un grande club, ma in realtà ci sono molti sondaggi, quello più concreto è dell’Inter per il suo rapporto con Beppe Marotta, ma penso che la decisione arriverà a fine stagione. Sarà una storia abbastanza lunga”.

Merlo ha poi proseguito parlando di un club in particolare: “Il Barcellona ha fatto un sondaggio perché sta cercando soprattutto calciatori in scadenza di contratto, ma in realtà oggi Dybala non ha nessuna offerta concreta e scritta sopra al tavolo, perché hanno voluto prima aspettare la riunione con la Juventus e la decisione definitiva sul rinnovo. Non ha una preferenza sul futuro, se continuare in Serie A o andare in un altro campionato”.