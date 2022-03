Calciomercato Juventus, accordo con il Napoli: affare da 15 milioni

Calciomercato Juventus, accordo totale con il Napoli: affare di 15 milioni di euro. Cherubini bruciato dagli azzurri per l’esterno

Accordo totale con il Napoli. Che aspetta solamente la riapertura ufficiale del calciomercato per ufficializzare l’affare e mettere così la parola fine alla questione. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti gli azzurri avrebbero chiuso l’affare per l’esterno, accostato anche alla Juventus, sulla base di 15 milioni di euro totali.

Il nome è quello del terzino sinistro uruguaiano Olivera, di proprietà del Getafe, che il prossimo anno dovrebbe giocare in Serie A. Cherubini lo seguiva, soprattutto perché appare assai probabile una partenza di Alex Sandro alla fine del campionato. Ma il Napoli si è mosso con largo anticipo chiudendo l’operazione a gennaio. E allora alla Juve non resta altro che affondare il colpo su Emerson Palmieri, l’altro elemento nell’orbita dell’area sportiva bianconera.

Calciomercato Juventus, le cifre dell’affare

Secondo il quotidiano oggi in edicola, il Napoli avrebbe chiuso per un prestito oneroso di 1 milioni di euro, e poi con un obbligo di riscatto fissato a 11 milioni. A queste cifre dovrebbero aggiungersi ulteriori 3 milioni per un totale, come detto, di 15. Un colpo importante per la squadra allenata da Luciano Spalletti, che chiude praticamente anche a un possibile rinnovo di Ghoulam che dopo nove stagione sotto il Vesuvio lascerà la magli azzurra.

La Juventus insomma è stata sorpassata. Ma come detto da un poco di tempo l’obiettivo principale sulla fascia sinistra è diventato l’esterno del Chelsea che è in prestito al Lione e che si potrebbe liberare a parametro zero alla fine della stagione. I bianconeri cercheranno in tutti i modi di prendere Emerson Palmieri e riportarlo così in Serie A. Si aspetta solamente di capire il futuro del Chelsea per chiudere la pratica.