Calciomercato Juventus, Pogba lo “fa fuori”: doccia gelata Allegri

Calciomercato Juventus, il centrocampista francese resta indiscutibilmente il primo obiettivo del club: abbandonata l’altra pista.

Stesse movenze, stessa nazionalità, persino stesso soprannome. E da qualche mese anche compagni di reparto nella Francia di Didier Deschamps. Proprio ieri sera hanno giocato uno di fianco all’altro nella gara amichevole disputata dai Bleus contro la Costa d’Avorio.

Match deciso, guarda caso, da una rete dell'”allievo” (o “piccolo Polpo”, se preferite) Aurelien Tchouameni nel recupero, quando l’arbitro aveva ormai il fischietto in bocca. Il “maestro” Paul Pogba (“grande Polpo”, ça va sans dire) invece era uscito dal campo qualche minuto prima, sostituito dallo juventino Adrien Rabiot. C’è chi ha notato che tra i due c’è un buon feeling anche sul rettangolo da gioco. E non è detto che il commissario tecnico della nazionale campione del mondo in carica possa decidere di riproporre la coppia anche ai prossimi Mondiali, Kanté permettendo. Ma la cose in comune non finiscono certo qui. Sì, perché Tchouameni e Pogba saranno protagonisti del prossimo mercato estivo. Per il giovane centrocampista del Monaco c’è la fila: nel mirino dei grandi club europei già da mesi, potrebbe lasciare il Principato in estate per circa quaranta milioni di euro.

Calciomercato Juventus, la priorità del Psg è Pogba: per ora niente Tchouameni

Lo segue con un certo interesse anche la Juventus. Che contemporaneamente, però, sogna pure l’eventuale ritorno di Pogba a Torino, visto che l’attuale centrocampista del Manchester United a giugno andrà via dall’Inghilterra a parametro zero. Due operazioni in ogni caso parecchio complicate, considerando l’elevatissima concorrenza. Chi ha fatto un pensierino su entrambi è stato sicuramente il Psg, che tuttavia sembra abbia l’imbarazzo della scelta nel decidere su chi dei due puntare. Secondo Rtl France, Tchouameni piace molto ai parigini ma Pogba in questo momento resta l’assoluta priorità per “rifondare” il centrocampo.