Calciomercato Juventus, ribaltone Salah: “Firma immediata”

Calciomercato Juventus, dal Liverpool c’è molto ottimismo sul futuro del bomber egiziano. Dovrebbe presto arrivare la firma.

Calciomercato Juventus, futuro di Salah lontano da Liverpool? Stando alle ultime indiscrezioni, direttamente dall’Inghilterra, dal portale ‘footballinsider247’com’, il futuro di Mohamed Salah è tutt’altro che compromesso.

Stando infatti alle indiscrezioni, il giocatore, sarebbe vicinissimo, invece, al possibile rinnovo con i reds. Proprio nelle scorse settimane si era parlato a lungo del bomber del Liverpool. Giocatore ideale se pensato, appunto, negli undici di Klopp. Ma stando alle ultime novità il suo futuro in Premier League sarebbe più possibile che mai.

Calciomercato Juventus, Salah verso il rinnovo | Da Liverpool filtra ottimismo

In caso di rinnovo ciò rappresenterebbe, anche, l’impossibilità da parte dei bianconeri di andare a chiudere l’operazione. Come sappiamo, dopo l’addio di Dybala, la società ha individuato alcuni profili ideali per essere i nuovi eredi della Joya, tra questi, c’è pure l’indiscutibile fantasista egiziano.

Un giocatore di una categoria superiore ma che potrebbe rimanere a Liverpool. Almeno, questo è quello che filtra dai boss del Liverpool che in primis non vorrebbero rinunciare al numero 11 di Klopp. Ora la Juventus dovrà concentrarsi su più piste nonostante quella di Salah continui ad essere importante. C’è bisogno di un interprete capace di sposarsi con le caratteristiche tecniche di Vlahovic, il nuovo bomber al centro del progetto bianconero. Staremo a vedere come andrà a finire ma è possibile che Salah, alla fine, rinnovo proprio con la squadra di Klopp.