Calciomercato Juventus, doccia gelata improvvisa: lo prende Simeone

Il calciomercato della Juventus si preannuncia ricco di movimenti nel corso della prossima estate. Diversi cambi sono previsti nella rosa di Allegri.

Non ci sono dubbi sul fatto che il club torinese dovrà intervenire nel reparto offensivo. Paulo Dybala infatti non rinnoverà con i bianconeri visto che la dirigenza non metterà sul piatto alcuna offerta per il rinnovo contrattuale. L’argentino andrà via a parametro zero e di fatto la Juve dovrà cercare un altro grande campione da affiancare a Vlahovic. Quel che appare chiaro è che sarà un nome importante, in grado di far sognare i tifosi.

Rimane anche da capire quale sarà il futuro di Morata, per il quale non si esclude una permanenza in caso di “sconto” da parte dell’Atletico Madrid. Ma in generale la rosa di Allegri andrà ritoccata in ogni reparto. E anche la difesa potrebbe subire diversi cambiamenti.

Calciomercato Juventus, Marcos Alonso in uscita dal Chelsea: c’è concorrenza

La Juventus infatti sta iniziando a cercare l’erede di Alex Sandro. Il brasiliano è in scadenza nel 2023 e non si esclude che nel corso dell’estate, di fronte ad una offerta convincente, il club possa prendere in considerazione l’idea di lasciarlo partire. Diversi nomi sono stati accostati nell’ultimo periodo, tra cui quello di Emerson Palmieri, attualmente al Lione ma di proprietà del Chelsea. Gli inglesi, che non vivono un momento sereno dal punto di vista societario, rischiano però di perdere un altro laterale sinistro.

Come ha spiegato infatti Nicolò Schira su Twitter, anche Marcos Alonso pare essere in procinto di lasciare Londra. Profilo che interessa la Juve, ma non solo. Perché sull’ex Fiorentina ci sarebbe anche l’Atletico Madrid di Simeone, anch’esso in cerca di rinforzi in difesa.