Calciomercato Juventus, caccia all’erede di Dybala | Servono 30 milioni

Il calciomercato della Juventus è un argomento di grande attualità dopo le ultime vicissitudini della squadra bianconera.

Si preannunciano mesi bollenti di trattative in casa Juve, in considerazione del fatto che la dirigenza dovrà cercare l’erede di Paulo Dybala. L’argentino infatti non rinnoverà il contratto con i bianconeri, che non hanno sottoposto alcuna offerta di rinnovo all’ex Palermo. Per questo motivo si dovrà tornare sul mercato per cercare un calciatore di grande spessore che possa esserne l’erede.

Si ripartirà da un punto fermo, vale a dire Dusan Vlahovic. Al suo fianco servirà un giocatore rapido e tecnico. La società sarà chiamata senz’altro a fare un investimento importante, guardando però anche al bilancio e al monte ingaggi. Sono tante le alternative possibili e senz’altro tante saranno le piste che la dirigenza starà già seguendo.

Calciomercato Juventus, Gabriel Jesus come spalla di Vlahovic

Detto dell’addio sicuro ormai di Dybala, adesso i tifosi sono ansiosi di conoscere quello che sarà il suo successore in bianconero. Perché non ci sono dubbi sul fatto che la Juventus debba schierare in coppia con Vlahovic un campione in grado di fare la differenza. Un giocatore che possa garantire un buon numero di gol e assist. Come spiega Sportmediaset potrebbe tornare prepotentemente d’attualità il nome di Gabriel Jesus. L’attaccante brasiliano, già accostato alla Juve da mesi, non è un titolare fisso per Guardiola nel Manchester City. E dunque potrebbe partire in estate, tanto più che ha un accordo con gli inglesi fino al 2023. Si parla di una possibile offerta di 30 milioni di euro per strappare ai citizens il sì alla sua cessione.