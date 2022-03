Juventus-Inter, Inzaghi sorride: recupero top in attacco

Juventus-Inter, buone notizie per Simone Inzaghi: ad una settimana dal derby d’Italia, da segnalare un recupero top.

La classica partita che può valere una stagione, orientandola in maniera assolutamente decisiva. Dopo una rimonta pazzesca, la Juventus – prima dello scontro diretto con l’Inter – si trova ad una sola lunghezza di distanza dai nerazzurri, che però devono ancora recuperare il match contro il Bologna.

Complice i 7 punti conquistati nelle ultime 7 partite, i Campioni d’Italia uscenti hanno dilapidato un bottino che, prima della rimonta targata Giroud, sembrava assolutamente considerevole. Ed invece, Lautaro Martinez e compagni allo Stadium si troveranno ad affrontare una Juventus che potrebbe – conquistando i tre punti – scavalcarli momentaneamente. Restando per un momento sul “Toro”, arrivano buone notizie per Inzaghi.

Juventus-Inter, Inzaghi recupera Lautaro: negativo al Covid

Come riferito da calciomercato.it, Lautaro Martinez è risultato negativo all’ultimo tampone effettuato. Ragion per cui, a partire dalla prossima settimana, l’attaccante argentino tornerà regolarmente ad allenarsi in gruppo. Un’ottima notizia per l’Inter, che, salvo clamorosi colpi di scena, si affiderà al suo cannoniere per provare a sfondare il muro della retroguardia bianconera. Dopo un periodo di forma tutt’altro che smagliante, le due reti consecutive contro Salernitana e Liverpool hanno sicuramente ridato fiducia all’attaccante di Inzaghi.