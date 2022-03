Calciomercato Juventus, addio immediato: fumata nera ad una condizione

Calciomercato Juventus, il mister e il presidente decisivi per la permanenza del difensore: ecco cosa può succedere.

Calciomercato Juventus, Chiellini andrà via a fine stagione? Stando al giornalista ‘Giacomo Scutiero’ le possibilità che lasci a fine stagione sono alte a meno che presidente e Allegri non intervengano direttamente. Ci sarebbero infatti offerte dall’Mls per il capitano bianconero.

Andrea Agnelli decisivo nell’operazione Chiellini. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, il futuro del capitano bianconero non è più così saldo come sembra. Il possibile arrivo di Rudiger e l’eventualità di chiudere la carriera in America, sembrano convincerlo a poter lasciare già la Juventus a meno che non gli sia richiesto di rimanere.

Chiellini, dunque, rimarrebbe alla Juventus solo se gli venisse chiesto esplicitamente dal mister e dal presidente del club Andrea Agnelli. Come sappiamo il capitano non è più giovanissimo ma il suo contributo è sempre essenziale quando viene chiamato in causa. Lo è stato anche in questi ultimi mesi, nonostante gli sfortunati infortuni che l’hanno tenuto lontano dal campo.

Adesso il suo futuro verrà deciso dunque dalle necessità. Se Allegri e lo stesso presidente Agnelli dovessero ritenere il centrale bianconero ancora essenziale, allora, il capitano, deciderà di rimanere un’altra stagione nel club che l’ha reso leggendario. Ed è anche l’auspicio di tutti i tifosi dato che Chiellini è – indubbiamente – uno dei volti più amati dell’ambiente.