Calciomercato Juventus, si vola in Sudamerica | UFFICIALE il doppio incontro

Calciomercato Juventus, il capo scout bianconero in Sudamerica per parlare di due possibili colpi davvero importanti: ecco quali.

Un doppio incontro ufficiale in Sudamerica. ‘Tuttosport’ lancia la bomba che fa già – letteralmente – impazzire i tifosi. Il capo scout bianconero, Matteo Tognozzi, sarebbe in Sudamerica per incontrare il procuratore di De Paul e Correa.

Due incontri per due giocatori molto importanti dell’Atletico Madrid. De Paul è infatti da poco sbarcato in Spagna, ma la sua recente stagione non ha superato le aspettative – almeno in fatti di presenze – un giocatore qualitativamente superiore che già in passato fu molto vicino alla Juventus ma poi scelse di sposare la nuova causa madrilena. Ma adesso il suo ritorno in Italia sembra sempre più possibile.

Calciomercato Juventus, sogno sudamericano | Correa e De Paul per Allegri

Un doppio – possibile – colpo, almeno, ‘Tuttosport’ pubblica la foto del capo scout Matteo Tognozzi impegnato ufficialmente in Sudamerica. Nella foto si vede insieme proprio al procuratore di De Paul e Correa, innegabile, quindi, pensare ad un indizio di mercato anche perché i bianconeri cercano proprio un centrocampista.

Ai tempi dell’Udinese, De Paul veniva considerato un vero e proprio fuoriclasse, a tal punto da fare la netta differenza in partite decisive. La presenza dell’argentino però, almeno in Spagna, non sembra aver soddisfatto le aspettative e pertanto un suo possibile ritorno in Serie A, alla Juventus, adesso, potrebbe diventare concreto. Proprio Allegri richiederebbe un giocatore dalle qualità simile all’argentino: tecnico ma anche con fiuto per il gol e capace di giocare palloni importanti alle punte. Tutte caratteristiche ideali per De Paul.