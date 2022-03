Calciomercato Juventus, colpo di scena improvviso: ecco il nuovo Marotta

Calciomercato Juventus, un colpo di scena improvviso: ecco chi potrebbe essere il nuovo “Marotta” in casa bianconera.

Calciomercato Juventus, stando alle indiscrezioni di Momblano a ‘Juventibus’ si parla, oltre che di mercato dei giocatori e dei possibili nuovi colpi, anche di dirigenza. La Juventus, infatti, sarebbe pronta ad accogliere il “nuovo Marotta”. Si tratta di Sartori.

Infatti, stando alle indiscrezioni lanciate da Momblano, Sartori sarebbe già in dialogo continuo con la società bianconera e potrebbe diventare un nuovo dirigente già dalla prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Sartori come nuovo Marotta | Arriva il nuovo dirigente

Attualmente all’Atalanta, l’ex giocatore e attuale responsabile dell’area tecnica della Dea potrebbe prender parte al nuovo progetto dirigenziale della Juventus. Già nello scorso anno si è cambiato molto con l’addio dell’ormai ex direttore sportivo Paratici, attualmente, al Tottenham. Ma dalla prossima stagione ai già consolidati Arrivabene e Nedved potrebbe aggiungersi proprio Sartori.

Importantissimi risultati raggiunti con l’Atalanta. Adesso Sartori sarebbe, stando a Momblano, in contatto diretto con la dirigenza bianconera. Un altro, ennesimo, salto di qualità per impostare il futuro ritornano ai vertici in Italia ma soprattutto in Europa, laddove negli ultimi anni non si è fatto quanto sperato. Adesso si cercherà di ottenere il massimo possibile da quest’ultima parte di stagione e poi si pianificherà il futuro, magari, con Sartori già in squadra.