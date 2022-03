Calciomercato Juventus, irruzione improvvisa: 20 milioni in Serie A

By

Calciomercato Juventus, anche i bianconeri sarebbero interessati ad un colpo proveniente dalla Serie A: andiamo a scoprire di chi si tratta.

Calciomercato Juventus, anche i bianconeri monitorano la situazione Svanberg. Il giocatore del Bologna è finito nel mirino di diversi club della Serie A, alla lista si aggiungerebbe anche la squadra di Massimiliano Allegri.

La Juventus starebbe sondando diversi profili per il centrocampo e tra le ultime eventualità ci sarebbe anche l’interesse per il giovane prodigio del Bologna, Svanberg. Non sono i bianconeri. Anche altre big di Serie A si muoverebbero tutte nella stessa direzione. La domanda del club emiliano ammonta dai 15 fino ai 20 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Svanberg per il centrocampo | Sfida in Serie A

La Juventus intende rinnovare il proprio reparto con colpi assicurati e – possibili – crack. Il classe 1999 in completa ascesa potrebbe fare al caso di Allegri. Svedese e con una grande schiera di ammiratori. Il centrocampista potrebbe quindi divenire il prossimo grande assalto in campionato. Con un contratto in scadenza nel 2023.

Ancora giovane e dalla possibile consacrazione in una big. La Serie A sembra muoversi tutta nella stessa direzione, o meglio, le big lo hanno messo nel mirino e adesso bisognerà trattare con il club emiliano. Per il centrocampista svedese ci vorranno – almeno – 15-20 milioni in base alle condizioni trattabili. Un colpo assicurato oggi che potrebbe dare garanzie domani.