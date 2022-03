Juventus-Inter, assenza a sorpresa: annuncio ufficiale al veleno

Juventus-Inter, è arrivato anche l’annuncio ufficiale: la nota che non lascia spazio ad alcun dubbio. I dettagli.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Juventus-Inter, la classica gara che può valere una stagione. Appuntamento al quale i bianconeri si presentano forti di una striscia di risultati utili consecutivi che – in campionato – si protrae da più di quattro mesi, e che ha permesso a Morata e compagni di ricucire il gap con i nerazzurri.

La banda di Inzaghi nelle ultime 7 partite ha racimolato solo 7 punti, e nel match decisivo contro la “Vecchia Signora”, non saranno supportati dalla Curva Nord che, con un comunicato diramato sulla pagina Facebook “L’Urlo della Nord”, ha spiegato i motivi della propria assenza in vista della trasferta allo Stadium. Ecco la nota:

“La Nord non sarà presente a Juventus-Inter del 3 aprile“. Non staremo a dare spiegazioni per non dare adito alle solite ed inutili polemiche dei rapaci del nulla. Abbiamo le nostre ragioni e questo deve bastare a chi legge, vi basti sapere che è un pensiero condiviso da tutti i responsabili dei gruppi. E’ una scelta dolorosa ma inevitabile. Nessuna partita di cartello, nemmeno la più importante, potrà mai prevaricare l’essenza di quello che siamo. Noi siamo il tutti che diventa uno. CN69 – Curva Nord Milano”.