Calciomercato Juventus, Arrivabene spazientito | Ecco il Dybala-bis

Calciomercato Juventus, la dirigenza decisiva. Adesso anche un altro calciatore bianconero potrebbe andarsene a zero.

Calciomercato Juventus, stando a ‘Repubblica online’ un altro giocatore della rosa di Allegri potrebbe salutare, a fine stagione, a parametro zero. Si tratta di Federico Bernardeschi che potrebbe lasciare i bianconeri senza rinnovo proprio come avvenuto con Paulo Dybala.

Addio di Bernardeschi a parametro zero. Stamane non si parla di altro. E proprio l’esterno potrebbe, a fine stagione, lasciare i bianconeri proprio nella modalità d’addio stile Paulo Dybala. La dirigenza ha deciso di fare un taglio netto a tutti gli esuberi e lo stipendio di Bernardeschi peserebbe troppo sulle casse societarie.

Calciomercato Juventus, addio Bernardeschi | A parametro zero come Dybala

Un addio che potrebbe avvenire nelle stesse modalità di Dybala. Un taglio ai rinnovi e, quindi, un inevitabile allontanamento a parametro zero. Federico Bernardeschi, stando alle indiscrezioni, a fine stagione potrebbe quindi trovarsi una nuova squadra dalla quale incominciare.

La società su questo è decisa. Non presenterà nessuna offerta per il rinnovo del giocatore e da lì, allora, l’inevitabile separazione consensuale. Dopo – ormai – parecchie stagioni Bernardeschi negli ultimi anni non ha saputo più ritagliarsi un posto da protagonista e per la prossima stagione la Juventus dovrà fare sacrifici anche sul mercato in uscita. Dybala è già passato, adesso, il prossimo potrebbe essere proprio l’esterno italiano: per lungo tempo pupillo del mister Massimiliano Allegri.