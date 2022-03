Non mancano mai i rumors di calciomercato per quel che riguarda la Juventus, alimentate ancor più dalla sosta del campionato di serie A.

Mentre si avvicina il big match di domenica prossima contro l’Inter continuano ad incrementare le voci di mercato di casa bianconera in ottica prossima stagione. Con diversi movimenti all’orizzonte da effettuare per la dirigenza. Che da un lato è al lavoro per garantire ad Allegri i rinforzi necessari per ambire a vincere in Italia e in Europa. E dall’altro deve comunque tenere d’occhio il bilancio, evitando di appesantire il monte ingaggi.

Anzi, l’obiettivo è quello di abbassare il costo degli stipendi. Dopo l’addio di Dybala, che non riceverà alcuna offerta per il rinnovo del suo contratto, non sono da escludere altre partenze. Altri quattro giocatori sono in scadenza a giugno, altri calciatori potrebbero essere attirati da sirene di altri club. L’impressione è che dunque la rosa dei bianconeri potrebbe subire diversi cambiamenti nel corso dell’estate.

Calciomercato Juventus, il Chelsea vuole tenere Rudiger

Anche in difesa servono nuovi innesti. Si parla di un possibile ritiro per Chiellini, tentato anche dal chiudere la carriera negli States prima di un futuro da dirigente. In ogni caso serve un nuovo centrale, di spessore internazionale. Tra i possibili colpi a costo zero si allontana sempre più Romagnoli, che potrebbe passare dal Milan alla Lazio. Ma non solo. Perchè potrebbe allontanarsi anche Rudiger. Come spiega “Football London” infatti l’ex giocatore della Roma potrebbe rimanere al Chelsea. Che vive un momento societario delicato ma può contare sugli importanti introiti della Champions League. E proprio con i 31 milioni di sterline in arrivo potrebbe fare l’offerta giusta per rinnovare il contratto del tedesco.