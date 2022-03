Calciomercato Juventus, Haaland inguaia Allegri: scambio e conguaglio per l’affare del secolo

Calciomercato Juventus, il club tenterà il tutto per tutto per arrivare al bomber norvegese: proponendo anche uno scambio più cash.

Calciomercato Juventus, il Manchester City vuole rilanciarsi alla grande. Per la prossima stagione l’obiettivo numero uno è un attaccante di rilievo, un bomber capace di fare la differenza fin da subito. Si sta parlando a lungo del caso Haaland, giocatore norvegese dallo score pazzesco e, ad oggi, l’attaccante reputato più forte al mondo insieme a Mbappe.

I citizens fanno sul serio e per arrivare al giocatore più quotato al mondo avrebbero una strategia convincente per il Borussia Dortmund. Stando infatti alle indiscrezioni lanciate da ’90 min.com’, la squadra di Guardiola proporrebbe al Dormtund uno scambio con Jesus più un importante conguaglio.

Calciomercato Juventus, il City fa sul serio per Haaland | Jesus più soldi

E proprio un obiettivo in entrata dei bianconeri potrebbe essere messo sul mercato. Stiamo parlando del brasiliano Gabriel Jesus, il bomber verrebbe messo come contropartita per arrivare al bomber europeo. Stando infatti alle indiscrezioni, l’obiettivo in attacco di Allegri, avrebbe diversi corteggiatori per tutta Europa, incominciando, appunto, dalla Juventus ma i citizens pur di convincere il Borussia metterebbero come contropartita proprio l’attaccante brasiliano.

Un possibile scambio che vedrebbe dunque Jesus in Germania e Haaland in Inghilterra. Vedremo se sarà possibile ma è certo che in caso di cessione e basta, a Jesus gli ammiratori non mancano. Giocatore dalle qualità pazzesche che per lungo tempo è stato uno dei giocatori più ambiti da Allegri, che lo vedrebbe ideale per la sua Juventus, come rinforzo offensivo.