Calciomercato Juventus, svolta Inter: accordo sempre più vicino

Calciomercato Juventus, svolta Inter: in questo momento i nerazzurri sarebbero la formazioni più accreditata per prendere il giocatore

Secondo le informazioni riportate da goal.com, l’Inter negli ultimi giorni avrebbe fatto un passo decisivo nella corsa al difensore che anche la Juventus avrebbe messo nel mirino per la prossima stagione. L’addio appare certo, senza dubbio, nonostante il rinnovo di contratto arrivato poche settimane fa. Ma è stato solamente un prolungamento per venire incontro alle esigenze del Torino.

Insomma, il nome di Bremer è bello caldo in questo momento e vede in vantaggio la società gestita da Marotta nella corsa al difensore brasiliano. Almeno 40 milioni di euro è la richiesta della società granata per uno dei migliori elementi in circolazione in Serie A. E a quanto pare i nerazzurri fanno realmente sul serio e starebbero cercando di bruciare la concorrenza.

Calciomercato Juventus, svolta Inter

Marotta questi colpi importanti li ha fatti quando era alle dipendenze di Agnelli e ci sta provando anche adesso con l’Inter. E sembra aver preso il binario giusto il dirigente ex bianconero che potrebbe assaltare anche Dybala a parametro zero. La situazione ancora non è del tutto delineata ma i passi avanti sembrano poter essere quelli decisivi. In poche parole, non siamo a dettagli ma potrebbe mancare davvero poco per riuscire nel colpaccio.

La Juve, alla ricerca di un difensore centrale visto che Rugani andrà via e visto che anche Chiellini potrebbe decidere di anticipare un suo addio al calcio giocato, dovrebbe quindi guardare verso altri lidi per rinforzare il pacchetto arretrato. Anche se, senza dubbio, Bremer sarebbe stato un colpaccio da urlo. Ma a quanto pare Marotta è davanti.