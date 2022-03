Calciomercato Juventus, Simeone spiazzato: regalo da sogno già scelto

Calciomercato Juventus, il presidente ha avuto parole al miele per il calciatore e tenterà un altro assalto la prossima estate.

Negli ultimi giorni è spuntato fuori anche il suo nome. La Juventus ci sta pensando e non sorprenderebbe se alla fine toccasse proprio a lui ereditare la maglia numero dieci di Paulo Dybala. L’argentino, infatti, farà le valigie a fine stagione. La scorsa settimana la società bianconera ha ufficializzato il divorzio dalla sua “Joya”, rendendo noti i motivi del mancato accordo per il rinnovo del contratto con l’agente dell’attaccante di Laguna Larga.

Joao Felix sarebbe senz’ombra di dubbio un sostituto ideale, soprattutto dal punto di vista della collocazione tattica. Per non parlare poi delle caratteristiche tecniche del classe ’99 portoghese, un altro giocatore che con la palla tra i piedi è capace di fare magie. Il fantasista lusitano non è più felice all’Atletico Madrid. Lo stile di gioco a dir poco conservativo di Diego Simeone non si concilia bene con il suo immenso talento. E difatti finora non è riuscito a esplodere definitivamente come invece si aspettavano in tanti. Tra l’altro coi Colchoneros l’ex Benfica non ha il posto assicurato: un altro motivo che potrebbe spingerlo a cambiare aria in estate dopo tre stagioni al Wanda Metropolitano.

Calciomercato Juventus, Laporta vuole portare Joao Felix al Barcellona

La Juventus, tuttavia, dovrà superare la concorrenza di un’altra big spagnola, pronta ad anticipare tutti. Si tratta del Barcellona, che nella prossima campagna acquisti ha intenzione di regalare al suo allenatore Xavi ulteriori elementi di qualità per far sì che il club blaugrana possa tornare ad essere immediatamente competitivo. Non è un caso che il presidente Joan Laporta abbia espresso pubblicamente il suo apprezzamento per Joao Felix: “Si tratta di un calciatore che mi piace moltissimo e il suo rappresentante lo sa – ha detto recentemente il patron del Barça a Rac 1 – In passato c’è stata una possibilità di scambio con Griezmann, ma l’Atletico Madrid non ha voluto privarsi di lui. E fa bene”.