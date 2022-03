Calciomercato Juventus, 8 milioni sul piatto: accordo vicinissimo

Calciomercato Juventus, la società bianconera avrebbe messo sul piatto 8 milioni di euro: l’accordo ormai è davvero ad un passo

L’accordo è ad un passo. Almeno stando alle notizie che questa mattina sono state riportate dal Corriere dello Sport. Le trattative proseguono spedite e dovrebbero anche portare ad una fumata bianca nelle prossime settimane. Un rinnovo voluto fortemente da Massimiliano Allegri che, dopo aver perso Dybala, non voleva altre sorprese.

Insomma, se ancora ci sarà da parlare per quanto riguarda le situazioni di De Sciglio e di Bernardeschi, sembra ormai in via di definizione quella relativa a Juan Cuadrado. Così come i compagni, anche il colombiano ha un accordo con la società bianconera che scade alla fine del prossimo mese di giugno. Ma è un elemento troppo importante nello scacchiere tattico di Allegri per lasciarlo andare via così. Il rinnovo ci sarà, senza dubbio, anche se a delle cifre minori delle attuali.

Calciomercato Juventus, le cifre di Cuadrado

Cherubini non eserciterà a quanto pare l’opzione per il rinnovo a 5 milioni di euro a stagione. Ma metterà sul piatto un’offerta di 8 milioni di euro per un rinnovo biennale, che poi sarebbe quello che l’agente del calciatore avrebbe chiesto in tempi non sospetti, quando si è cominciato a imbastire una trattativa sul rinnovo. Non dovrebbero quindi esserci dubbi sulla buona riuscita dell’operazione della Juventus, che blinderà Cuadrado che potrebbe così anche firmare se non l’ultimo, uno degli ultimi contratti della sua carriera.

La storia d’amore tra l’esterno e la Juventus insomma continuerà anche nelle prossime stagioni. Ed è un bene perché nonostante l’età che sicuramente avanza e che non fa di Cuadrado un ragazzino, il colombiano rimane uno che può decidere in qualsiasi momento una partita: la giocata, la qualità, e quella dote innata di riuscire quasi sempre a saltare l’avversario ne fanno un elemento assai importante e molto spesso decisivo.