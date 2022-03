Calciomercato Juventus, contatti infuocati: svolta per il nuovo Pirlo

Calciomercato Juventus, i bianconeri vogliono un nuovo regista: un profilo che reincarni le giocate dell’ex Pirlo, c’è il nome giusto.

Calciomercato Juventus, Albanese a ‘Juventibus’ fa sognare tutto il popolo bianconero. Si è parlato dell’erede di Pirlo che potrebbe arrivare proprio in estate. Giocatore fondamentale che farebbe assolutamente la differenza in mediana.

Si è parlato già negli scorsi mesi della possibilità di vedere l’ex Ajax, ora in forze al Barcellona, Frenkie De Jong, alla Juventus. Adesso la situazione potrebbe sbloccarsi definitivamente. Stando ad Ablanese, infatti, la Vecchia Signora avrebbe già iniziato a parlare con il suo agente.

Calciomercato Juventus, arriva l’erede di Pirlo | De Jong il nome giusto in mediana

Lo stesso ‘Maestro’ in tempi non sospetti l’aveva definito il giocatore più simile a lui, ed è proprio questo ciò che cerca la Juventus: un profilo idoneo che possa reincarnare proprio le gesta ma soprattutto i palloni in mezzo che Pirlo, il vero regista, riusciva a fare ai tempi in cui giocava in bianconero. Altri tempi e un altro centrocampo ma la Juventus vuole rilanciarsi con un colpo importante e l’olandese è il profilo giusto.

Sicuramente non un operazione semplice, visti i costi. Ma De Jong rimane un nome concreto su cui puntare e di cui ne sentiremo parlare nei prossimi mesi. Giocatore che entra – di diritto – nella lista di Cherubini insieme ad altri nomi più facilmente accessibili, uno di questi, potrebbe essere l’argentino Rodrigo De Paul. Già il capo scout bianconero si sarebbe incontrato con il suo agente in Sudamerica proprio negli scorsi giorni.