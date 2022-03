Calciomercato Juventus, ribaltone incredibile: firma a queste condizioni

Calciomercato Juventus, il ribaltone è incredibile anche rispetto a quello raccontato ieri: potrebbe firmare a queste condizioni

Il ribaltone ha dell’incredibile soprattutto dopo le parole di ieri del massimo dirigente che chiudeva praticamente ad un possibile accordo per la prossima stagione. Ma, secondo Marca, le cose potrebbero cambiare anche in maniera veloce e inaspettata. Ma tutto si deciderà comunque alla fine della stagione, prima di allora ogni parola potrebbe essere davvero superflua.

Parliamo di Dembele, l’attaccante francese del Barcellona e sogno della Juventus per il prossimo campionato che si potrebbe liberare a parametro zero vista la scadenza del suo contratto il prossimo 30 giugno. Ieri le parole di Laporta avevano fatto intendere che sarebbero state veramente poche le possibilità di rinnovo, adesso, secondo il quotidiano spagnolo invece, lo stesso giocatore avrebbe fatto capire a Xavi – che lo ha preso davvero in considerazione dal suo insediamento in panchina – di voler rimanere anche nei prossimi anni. Certo, ci sono delle condizioni da rispettare.

Calciomercato Juventus, ribaltone Dembele

Marca sottolinea come il giocatore abbia cambiato il proprio atteggiamento dal momento in cui il nuovo tecnico – che ha preso il posto dell’esonerato Koeman – si è seduto sulla panchina del Barcellona. Non che le prestazioni siano sensibilmente migliorate, ma qualcosa sicuramente si è visto. Certo, per rimanere in Spagna Dembele dovrebbe di certo abbassare le pretese economiche che fino al momento hanno bloccato ogni possibile trattativa, e dovrebbe capire che in Catalogna nessuno ha il posto fisso in campo. Tutti se lo devono guadagnare senza dare in escandescenze nel momento in cui non vengono schierati dal primo minuti.

Insomma, il Barcellona ci proverà a trattenere Dembele soprattutto dopo questa apertura quasi inaspettata delle ultime ore. Ma i paletti sono fissati.