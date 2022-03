Terremoto Juventus, Madron tuona: “Addio Agnelli, ecco il sostituto”

Calciomercato Juventus, il giornalista Madron lancia una bomba di mercato sul, possibile, nuovo presidente bianconero.

Calciomercato Juventus, da ‘Libero’, viene riportata una bomba di mercato lanciata dal giornalista Paolo Madron. Si parla del futuro della presidenza bianconera con un cambio proprio ai vertici.

Dopo aver cercato invano di venderla, John Elkann ha deciso che il prossimo presidente della @juventusfc sarà suo fratello Lapo — paolomadron (@paolomadron) March 30, 2022

Un vero e proprio tormentone social che è diventato anche l’hashtag più cercato su Twitter. La bomba lanciata da Madron tuona in tutto il web. Il cambio di presidenza inaspettato. “Lapo Elkann al posto di Andrea Agnelli“.

Calciomercato Juventus, cambio inaspettato in presidenza

Un futuro che potrebbe quindi mutare notevolmente, in caso di conferma di questa indiscrezione lanciata da Madron su Twitter e poi condivisa dal quotidiano ‘Libero’. Ovviamente, nulla di ufficiale. Ma se così dovesse essere, sarebbe davvero un fulmine a ciel sereno.

Quello che sappiamo che sicuramente qualcosa verrà cambiato in rosa, i bianconeri puntano sempre un grande nome a centrocampo, un giocatore tecnico e possibilmente un regista che possano aiutare i bianconeri in fase offensiva e poi c’è sempre l’incognita sull’erede di Dybala. Tanti sono i nomi fatti ma fino a giugno non sapremo quali saranno le mosse in fase offensiva. La Juventus è in restyling è l’obiettivo certificato per la prossima stagione è quello di tentare a ritornare ai vertici anche e soprattutto in Europa, viste le delusioni degli ultimi anni.