Calciomercato Juventus, via vai in mediana | Pupillo di Allegri in vetrina: annuncio ufficiale

Calciomercato Juventus, ha parlato l’agente del calciatore di proprietà del club bianconero oggi in prestito in Serie B.

La disfatta della Nazionale di Roberto Mancini ha riaperto ufficialmente il dibattito sulla valorizzazione dei giovani calciatori in Italia. Sono ripartiti i “processi” a cui avevamo già assistito dopo l’altra mancata qualificazione ai Mondiali, quattro anni e mezzo fa.

Nel mirino dei più critici è finita la politica, comune a molti club italiani, di far girovagare i loro prodotti del vivaio nelle categorie minori, senza dargli subito una chance come invece avviene in altri paesi, tipo la Spagna. La Juventus, in questo senso, si è mossa in anticipo rispetto ad altre società, creando tre stagioni fa l’Under-23 sul modello delle “squadre B” spagnole. Un’operazione che finora ha sortito solamente a metà gli effetti sperati, sebbene sia uscito fuori qualche elemento davvero interessanti. Quest’anno stanno facendo molto bene Soulé e Miretti, convocati a più riprese anche dallo stesso Massimiliano Allegri in prima squadra. Negli anni passati invece a mettersi in mostra era stato il centrocampista Nicolò Fagioli, oggi in prestito alla Cremonese in Serie B.

Calciomercato Juventus, l’agente di Fagioli: “Non può andare in prestito un altro anno”

Si è fatto un gran parlare di lui in questi giorni per via dei numeri clamorosi che sta facendo registrare con i grigiorossi di Fabio Pecchia, al momento in lotta per la promozione diretta in massima serie. Una pioggia di gol e assist per un giocatore che di mestiere non fa certo l’attaccante. Un exploit che obbliga la Juventus a decidere in fretta sul suo futuro.

Nelle ultime ore, intanto, ha parlato uno dei suoi due agenti, Andrea D’Amico. Che in sostanza ha voluto mettere un po’ di “fretta” ai dirigenti della Signora. “Il futuro di Fagioli? È tutto un discorso da fare con la Juventus – ha spiegato a CMIT TV – Non può andare in prestito un altro anno quindi ci troveremo per capire le opzioni possibili».