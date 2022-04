Calciomercato Juventus, non c’è due senza tre: il Milan beffa Allegri

Calciomercato Juventus, arriva la beffa. Decisivo, anche questa volta, Paolo Maldini.

Sarà un’estate ricca di novità in tante piazze della nostra Serie A, bianconera compresa. Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla nobile panchina della Vecchia Signora non è stato dei più felici, soprattutto alla luce della recente e cocente eliminazione dalla Champions League.

I reparti sui quali lavorare in ottica futura sono tanti, a partire dalla regione offensiva, tra qualche mese orfana di quel Paulo Dybala. Se la destinazione de “La Joya” è ancora un tabù destinato a catalizzare grande attenzione la prossima estate, non si sottovaluti anche l’importanza di quelle che saranno le contromosse di Cherubini e Arrivabene.

Sostituire un giocatore come il 10 argentino non sarà di certo cosa semplice, non solo da un punto di vista tecnico. Dybala ha rappresentato uno dei più importanti leader tecnici degli ultimi anni, la separazione dal quale presupporrà interventi tempestivi quanto intelligenti al fine di ovviare nel migliore dei modi alla sua sortita.

Calciomercato Juventus, Asensio vuole il Milan: Maldini decisivo

Da tempo, Nicolò Zaniolo a parte, anche il nome di Marco Asensio del Real Madrid sembrava poter essere annoverato tra gli eventuali sostituti dell’ex Palermo. Il numero 11 delle Merengues, il cui contratto scadrà nel 2023, vuole lasciare la Capitale spagnola.

Sa di non poter trovare molto spazio alla corte di Ancelotti ed è alla ricerca di un club che garantisca lui centralità e importanza, pian piano smarrite in quel di Madrid. Il suo futuro non sarà però bianconero, come evidenziato da ElNacional.cat.

A detta del portale iberico, infatti, Maldini e Massara avrebbero individuato in lui il giusto rinforzo per il Milan, attratti anche da una situazione contrattuale che permetterebbe di ingaggiarlo per circa 30 milioni di euro.

Fin qui ci sono stati solo alcuni sondaggi, dai quali è comunque potuta emergere la volontà di Asensio di approdare alla corte di Pioli. Determinante anche la presenza di due ex compagni di squadra come Theo Hernandez e Brahim Diaz. Ambedue scuola Real e messi ai margini del club spagnolo, hanno trovato continuità ed esplosione definitiva proprio nel nostro campionato e sotto l’egida di Pioli.