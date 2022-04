Calciomercato Juventus, “tempesta” Mou | Il dopo Cuadrado a rischio

Calciomercato Juventus, anche i giallorossi sul profilo che piace ai bianconeri: ora l’operazione si complica.

Calciomercato Juventus, la Roma avrebbe messo gli occhi su Bellanova, profilo che i bianconeri avevano indicato come erede di Cuadrado. Secondo il ‘Romanista’ la squadra giallorossa farebbe sul serio per il giocatore.

Stando infatti alle indiscrezioni un contatto tra il Cagliari, proprietario del cartellino del giocatore e la società giallorossa ci sarebbe già stato.

Calciomercato Juventus, Bellanova addio? La Roma in pole

Un profilo che piaceva molto ai bianconeri anche come potenziale erede di Cuadrado ma adesso la situazione potrebbe complicarsi ulteriormente qualora, appunto, il club giallorosso decidesse di fare sul serio per il calciatore ex Bordeaux.

Profilo ideale e di nazionalità totalmente italiana. Bellanova è pronto per fare il salto definitivo in una società che gli permetta di ambire ad alti livelli. Adesso il club giallorosso ha tutte le carte in regola per arrivare a chiuderlo il prima possibile, sbarazzando così la concorrenza dei bianconeri.