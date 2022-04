Calciomercato Juventus, svolta improvvisa Rudiger: annuncio UFFICIALE

Calciomercato Juventus, l’annuncio ufficiale sul futuro di Rudiger non può non essere attenzionato: ecco quanto dichiarato.

Nell’opera di ricostruzione della nuova Juventus, un ruolo di stringente importante lo ricoprirà inevitabilmente il restyling in fase difensiva, in un reparto falcidiato da numerosi infortuni in questa stagione.

Non è un caso che – con Chiellini e Bonucci spesso fermi ai box, De Ligt sia stato costretto a fare il bello e il cattivo tempo. L’intenzione di Cherubini è quella di associare all’olandese un profilo forte fisicamente, in grado di guidare una retroguardia che, dopo lo sbandamento iniziale, ha ritrovato solidità e compattezza. Due sono principalmente i nomi attenzionati: uno è Bremer, per il quale è forte l’interessamento dell’Inter, l’altro è Rudiger, per il quale si è mosso concretamente anche il Barcellona, con i blaugrana che hanno incontrato l’entourage del tedesco per provare a sondare il terreno.

Calciomercato Juventus, le parole di Tuchel sul rinnovo di Rudiger

Alla vigilia di Chelsea-Brentford, è tornato sull’argomento anche il tecnico dei Blues Thomas Tuchel, che si è espresso in questi termini in merito alle voci circolate negli ultimi giorni. Ecco le parole dei Campioni d’Europa uscenti: “Cercherei di intavolare un summit con lui se fossi qualsiasi altro club. Tuttavia, è ancora un nostro giocatore, e crediamo che ci siano ancora buone chances che rimanga una volta che le cose saranno risolte. Attualmente, abbiamo le mani legate: non possiamo negoziare con il suo agente. Sarebbe una cosa abbastanza giusta da parte sua ascoltare altre offerte: le cose vanno così, ma resto comunque ottimista.”