Juventus-Inter, Inzaghi sorride a metà: ansia last minute

Juventus-Inter, Inzaghi sorride a metà. Un recupero importante per il tecnico nerazzurro è quasi certo. L’altro rimane in bilico

Sicuramente è la partita dell’anno, non solo per la rivalità che c’è tra le due squadre, ma anche per quella che è una sfida che potrebbe decidere le sorti della stagione sia perla Juventus di Allegri che per l’Inter di Inzaghi. I due allenatori hanno dei problemi di formazione che risolveranno solamente a poche ore dall’inizio del match, ma le ultime in casa nerazzurra fanno sorridere a metà il tecnico della squadra lombarda.

La prima notizia è che Brozovic potrebbe essere della partita. Il centrocampista croato, vero elemento in più in questa stagione dell’Inter, è sulla via del recupero. Inzaghi a quanto pare non dovrebbe avere nessun problema a recuperarlo e di conseguenza lanciarlo anche nella mischia dal primo minuto. Poi, durante la rifinitura di domani, si decideranno le sorti di un altro elemento titolare.

Juventus-Inter, De Vrij in dubbio

Rispetto alle notizie dei giorni scorsi sembrano esserci delle speranze per i nerazzurri di recuperare De Vrij. Il difensore, secondo quanto riportato da calciomercato.it, ha lavorato con più intensità rispetto a quello che era stato nei giorni scorsi. La sua convocazione al momento rimane ancora in bilico, è evidente, ma a quanto pare le speranze cominciano ad essere maggiori.

Certo, il sorriso sicuro di Inzaghi è quello di essere riuscito a recuperare Brozovic in mezzo al campo. Nella gara d’andata a San Siro Allegri aveva predisposto un particolare occhio di riguardo mettendo nelle sue zolle Kulusevski in fase di non possesso palla. Bisognerà capire se il tecnico della Juventus studierà un’altra mossa tattica per riuscire a limitare il raggio d’azione, e la possibilità di dare geometrie ala squadra del croato. Che a quanto pare ci sarà.