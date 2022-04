Calciomercato Juventus, Allegri guarda al futuro: doppio colpo già scelto

Il calciomercato della Juventus guarda già al futuro. C’è in atto un rinnovamento della rosa bianconera e tanti acquisti sono in arrivo.

Rinnovare l’organico abbassando l’età media. E’ questa la missione della dirigenza bianconera, che dopo aver portato a Torino Zakaria e Vlahovic adesso punterà a nuovi innesti nel corso dei prossimi mesi. E’ stata già definita la questione Dybala, visto che non sarà rinnovato il contratto dell’argentino. Rimane da capire quale sarà il futuro di altri quattro elementi che sono in scadenza, ovvero Perin, De Sciglio, Bernardeschi e Cuadrado.

Se non rimarranno alla corte di Allegri, allora è scontato dire che bisognerà cercare i loro sostituti. Il reparto che più di altri potrebbe essere rifondato è il centrocampo. Con alcuni elementi che potrebbero anche essere ceduti altrove visto il “peso” del loro ingaggio.

Calciomercato Juventus, in bilico Rabiot e Arthur. Frattesi nel mirino

In bilico infatti paiono esserci anche Rabiot e Arthur, che pure sono utilizzati con frequenza da Allegri e sono dei giocatori importanti per la Juventus. Tuttavia, di fronte ad offerte convincenti, il club potrebbe anche decidere di lasciarli partire. Tornerà alla base pure Ramsey, al quale bisognerà trovare una nuova collocazione visto che non rientra nei piani del club. Pogba e Milinkovic-Savic sono i due grandi nomi che vengono accostati alla Juve come possibili rinforzi, nonostante i loro ingaggi importanti, ma tra gli innesti dei bianconeri potrebbe esserci anche Frattesi del Sassuolo, nel mirino anche dell’Inter. Si valuteranno anche i giovani e non è da escludere che il tecnico possa decidere di far restare a Torino Fagioli, che sta disputando un ottimo campionato di serie B con la maglia della Cremonese.