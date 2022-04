Calciomercato Juventus, paradosso De Ligt | Addio e triplo colpo da urlo

Calciomercato Juventus, c’è il paradosso che riguarda De Ligt: una sua cessione potrebbe finanziare tre colpi da urlo

Paradosso De Ligt: sì, perché se il difensore olandese, che ha un contratto in scadenza nel 2024 e che soprattutto sta bene in bianconero non vorrebbe andare via, è l’unico che in questo momento all’interno della rosa bianconera potrebbe avere un’offerta XXL per un suo addio. E questo potrebbe cambiare decisamente i piani.

Insomma, delle valutazione alla fine della stagione potrebbero essere anche fatte dalla società bianconera qualora qualcuno si presentasse con 100 milioni di euro sul piatto. Cherubini, pensando a quello che potrebbe essere, si metterebbe d’impegno per capire quali potrebbero essere i colpi finanziabili con una cifra del genere. E, secondo la Gazzetta dello Sport che riporta questa notizia, sarebbero tutti da urlo.

Calciomercato Juventus, ecco il triplo colpo

Con la cessione di De Ligt, a quanto pare, Cherubini sistemerebbe tutta la rosa da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri nella prossima stagione. Parliamo intanto del difensore che andrebbe a coprire il buco lasciato appunto dall’olandese e i fari, in questo caso, sono accesi da un poco di tempo su Rudiger del Chelsea.

E poi? E poi c’è sempre la questione centrocampista a tenere banco. Se le piste che portano a Jorginho e Renato Sanches sono sempre quelle più calde, c’è anche quella relativa a Pogba che scalda e anche molto i cuori dei tifosi bianconeri. Il francese non rinnoverà con il Manchester United e potrebbe essere davvero un innesto fondamentale. Per chiudere lì davanti invece, andando anche a pensare al possibile sostituto di Dybala, ci sono sempre Zanioloe e Raspadori nel mirino. Ecco perché è evidente che delle valutazioni verranno fatte eccome. Certo, trovare un altro come De Ligt…