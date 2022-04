Calciomercato Juventus, Donnarumma in bianconero: conferma pazzesca

Calciomercato Juventus, Donnarumma in bianconero: c’è la conferma che le cose potrebbero cambiare nello spazio di poco tempo.

Il ritorno di Donnarumma in Italia non appare impossibile. Le continue voci in Francia che vedono protagonista il portiere azzurro potrebbero anche portare a un addio alla fine della stagione. Ovviamente rimane una soluzione assai difficile ma non impossibile, ma di certo le cose non stanno andando come l’estremo difensore ex Milan si sarebbe aspettato.

Nei giorni scorsi si è parlato di un nuovo interesse della Juventus nei confronti del portiere, anche se, in questo caso, si potrebbe trattare solamente di un’operazione in prestito. E a quanto pare il Psg non sembra del tutto convinto di cedere in questo modo il proprio portiere. La strada è in salita, non ci sono dubbi, ma non ci sono dubbi nemmeno come detto prima che delle piccole conferme comincino ad arrivare. A partire da quella delle quote.

Calciomercato Juventus, le quote si abbassano

Fino a qualche giorno fa, i quotisti Sisal, davano un possibile rientro in Italia di Donnarumma – ovviamente in maglia bianconera, nessun’altra squadra ci ha pensato – a dodici volte la posta. Questa mattina invece gli scommettitori si sono alzati vedendo che questa quota pagherebbe nove volte. Insomma, un piccolo segnale che le cose potrebbero cambiare nello spazio di poco tempo.

Ovviamente qui non parliamo di una trattativa o di un’operazione che si potrebbe fare, ma solamente di un’idea che potrebbe tornare decisamente in voga nei prossimi mesi, soprattutto se in casa Psg la situazione dovesse degenerare del tutto. Vedremo gli sviluppi Ma una possibilità, seppure remota, c’è ancora.