Calciomercato Juventus, sorpasso sull’Inter: arriva il “nuovo Marchisio”

Calciomercato Juventus, sorpasso sull’Inter: alla corte di Allegri potrebbe arrivare il nuovo Marchisio. Ecco le ultime sul nuovo innesto

C’è il sorpasso. O almeno c’è la sensazione che la trattativa non sia del tutto finita e che potrebbe portare senza dubbio a quello che alla fine potrebbe essere un nuovo innesto nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri. Se alla Continassa non perdono d’occhio ancora Pogba e anche Renato Sanches, e non potrebbe altrimenti, si sta facendo spazio in queste ore la pista Frattesi, centrocampista del Sassuolo, sul quale Marotta si è mosso in anticipo secondo TuttoSport. Ma Cherubini potrebbe tentare l’assalto.

I buoni rapporti che le due società hanno potrebbero portare a degli sviluppi, almeno stando al quotidiano torinese, che svela come dei colloqui ci siano già stati e che potrebbero intensificarsi nei prossimi mesi.

Calciomercato Juventus, c’è il sorpasso

La Juventus a quanto pare e come detto prima sta lavorando su più tavoli. E uno è quello di Frattesi, aperto con il Sassuolo da un poco di tempo, e che potrebbe portare al sorpasso. Insomma il futuro del giovane centrocampista è ancora tutto da chiarire e da qui alla fine della stagione potrebbero esserci delle novità importanti. Al momento Marotta è davanti soprattutto perché vorrebbe intavolare una trattativa inserendo anche Scamacca, ma qualora i due obiettivi dovessero scindersi, allora le cose sono tutt’altro che scritte.