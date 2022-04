Calciomercato Juventus, voltafaccia Rudiger | Il verdetto è ufficiale

Calciomercato Juventus, la sentenza è ufficiale. Il futuro dell’ex difensore giallorosso sembra sempre più chiaro.

Plurimi cambiamenti sono previsti in casa bianconera la prossima estate, al fine di alzare il livello di una squadra apparsa durante questa stagione più volte in difficoltà. Il capolavoro della campagna acquisti invernale chiamato Vlahovic ha certamente aumentato entusiasmo e importanza dello scacchiere, attualmente però palesante ancora diversi limiti.

Profonde riflessioni riguarderanno sicuramente la zona centrale di campo, dove, al momento, le uniche certezze tecniche sembrano portare i nomi di Zakaria e Locatelli. L’ex Milan e Sassuolo è stato uno degli investimenti più importanti del recente passato, mentre il mediano svizzero deve ancora dimostrare un valore sciorinato in Bundes e del quale ha palesato barlumi nelle prime uscite con la nuova maglia, prima dell’infortunio in quel di Empoli.

Come raccontatovi a più riprese, non sono però assolutamente da sottovalutarsi operazioni anche nella zona difensiva, attualmente monca di profondità e sostituti che diano garanzie e, soprattutto, necessitante di un cambio generazionale in vista dei lustri futuri.

Calciomercato Juventus, il verdetto su Rudiger parla chiaro

Chiellini e Bonucci, nonostante l’età, hanno dimostrato di essere elementi ancora validi ma è innegabile che per provare a riportare la Vecchia Signora ai livelli di un tempo ci sia bisogno di brio anche nel reparto arretrato.

Senza dimenticare di una delle rivelazioni della Serie B, Federico Gatti, la prossima estate in quel di Torino approderà con ogni probabilità anche un altro difensore. I nomi monitorati sono plurimi e, tra i vari, nelle scorse settimane si sono infittite le voci circa Ronald Araujo e Antonio Rudiger.

Il primo ha il contratto in scadenza fra un anno e, attualmente, il rinnovo con i blaugrana figura tutt’altro che vicino. Le grandi prestazioni in Premier, unitamente alla situazione contrattuale, hanno invece catalizzato grandi attenzioni anche per l’ex Roma. Il futuro di entrambi è strettamente correlato, nella misura in cui Rudiger rappresenta per il Barcellona una delle alternative principali all’uruguaiano, qualora non si riuscisse a trovare un accordo con quest’ultimo per il rinnovo.

Della vicenda Araujo vi abbiamo parlato già ieri, soffermandoci su un focus endogeno al club spagnolo, come raccontatovi. Anche in questo caso, riportiamo un dato significativo, questa volta riguardante un sondaggio del portale FcBarcellonanoticias.com.

In base a quanto emerso da quest’ultimo, l’89% dei tifosi vorrebbe continuare a puntare su Araujo, dando quindi per scontato il fatto che si trovi un accordo per prolungarne la permanenza. Solo l’8% punterebbe, invece, sul quasi ex Chelsea, consapevole anche dei margini di crescita del numero 4 di Xavi, sei anni più giovane del tedesco.