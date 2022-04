“Giallo” Zaniolo, l’assist alla Juventus lo serve Mou: è calato il gelo

Calciomercato Juventus, il ribaltone per Zaniolo è servito: l’assist improvviso fornito da Mou che nessuno si aspettava.

Una volta chiusa la querelle Dybala, al quale la Juventus ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2022, è subito esploso un nuovo caso, legato questa volta al futuro di Zaniolo.

Il tuttocampista di Mou – indisponibile per la gara contro la Samp a causa dei problemi fisici patiti in Nazionale – sta catalizzando l’attenzione mediatica in maniera spasmodica. Lo stesso José Mourinho, nel corso della conferenza stampa di vigilia alla sfida contro i blucerchiati, ha esibito un foglietto sul quale aveva appuntato la domanda su Zaniolo che puntualmente è arrivata. Provando ad allontanare polemiche e rumours, il tecnico lusitano ha affrontato di petto la questione, come suo solito; tuttavia, che il gioiello cresciuto nelle giovanili dell’Inter stia attraversando una fase involutiva è sotto gli occhi di tutti, e “La Repubblica” pone l’accento sul rapporto non più idilliaco tra lo Special One e il suo calciatore.

Calciomercato Juventus, rinnovo Zaniolo in bilico: la situazione

I dialoghi per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2024 sono ancora in stand by: non è stato fissato alcun tipo di summit per provare a sbrogliare la matassa, con i dialoghi che si sarebbero improvvisamente interrotti. Tiago Pinto ha più volte ribadito come l’intenzione del club capitolino fosse quella di continuare a puntare sul ragazzo, ma allo stesso non ne ha assicurato la permanenza, lasciando intendere che – semmai dovesse arrivare un’offerta intrigante, da almeno 60 milioni di euro – la situazione potrebbe incredibilmente cambiare. Cifra che attualmente la Juve non avrebbe in cantiere di spendere per Zaniolo; tuttavia, le vie del mercato sono infinite, e la sensazione è che in estate ne sentiremo delle belle.