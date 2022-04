Calciomercato Juventus, doppio colpo anti Inter: fissato il blitz

Calciomercato Juventus, ieri il vicepresidente Nedved ha detto di avere le idee chiare sul sostituto di Paulo Dybala.

Pavel Nedved non si è fatto trovare impreparato quando, prima della gara con l’Inter, gli è stata posta una delle tante domande a proposito di Paulo Dybala. “Come faremo a sostituire l’argentino? Le idee ci sono ed anche belle chiare”, ha detto senza tentennare il vicepresidente bianconero. Un’affermazione che spiega molte cose. Innanzitutto che la Juventus ha già in mano l’erede del dieci argentino, che a giugno saluterà dopo sette anni.

Nella prossima stagione, intanto, Massimiliano Allegri potrà contare su un Federico Chiesa in più. Un’assenza, quella dell’attaccante cresciuto nella Fiorentina, che è pesata oltremodo in questa seconda parte di campionato. E un’idea che stuzzica è quella di rendere sempre più “azzurra” la rosa juventina, restando nel solco della tradizione. Intriga, infatti, la prospettiva di una nuova “Ital-Juve”, come è avvenuto più volte in passato. Quando il club bianconero faceva da serbatoio alle Nazionali più vincenti di sempre, da quella di Bearzot nel 1982 a quella di Lippi nel 2006.

Calciomercato Juventus, presto un summit con il Sassuolo per Frattesi e Raspadori

Nel mirino della Juventus, secondo il giornalista Marco Conterio, ci sono due gioielli del Sassuolo che faranno sicuramente parte del nuovo corso dell’Italia di Roberto Mancini: Davide Frattesi e Giacomo Raspadori. Due giocatori che, insieme a Gianluca Scamacca, stanno facendo girare la testa a quasi tutti i principali club italiani. Di Frattesi e Raspadori si parlerà in un summit che ci sarà a breve tra la Juventus e la società emiliana, con cui i bianconeri hanno un ottimo rapporto come dimostra l’affare Locatelli. Si tratta, tra l’altro, di due giocatori che insegue da tempo anche l’Inter e riuscire a soffiarli ai nerazzurri sarebbe uno smacco non indifferente.